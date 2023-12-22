بث مباشر.. قرآن الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

كتب- إسلام لطفي:

أذاع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، بثًا مباشرًا لقرآن الجمعة من مسجد عمرو بن العاص.

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة اليوم، هو "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين".

وتنقل صلاة الجمعة اليوم من مسجد عمرو بن العاص، وتكون خطبة الجمعة موحدة على مستوى جميع مساجد الجمهورية.

وجاء في نص الخطبة "أنه من نداءات القرآن الكريم للمؤمنين أمرهم بأعمال الخير والبر من الصدقة والجود والتكافل المجتمعي، فذلك زاد المؤمنين في الدنيا والآخرة حيث يقول الحق سبحانه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [سورة البقرة:254]».