الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تنبؤات حالة الجو للساعات المقبلة

كتل هوائية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ رسميا يوم الجمعة المقبل، في ظل وجود أجواء باردة تسيطر على معظم البلاد.

وأضافت: توجد كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط تسيطر على معظم الأنحاء، مما يجعل درجات الحرارة تتراجع خاصة خلال فترات الليل المتأخرة، والتي تسجل 13 درجة.

وتابعت: "درجة الحرارة تصل على القاهرة لـ 22 درجة، و21 درجة على السواحل الشمالية و26 على شمال الصعيد، وبالتالي الطقس لطيف خلال فترة النهار على أغلب المحافظات الشمالية، معتدل على المناطق الجنوبية.

وأكدت أنه بداية من الخميس يوجد تراجع جديد في درجات الحرارة؛ لذا على المواطنين الحذر، بجانب نشاط رياح يجعل الإحساس بالبرودة أكثر من درجات الحرارة المعلنة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتواجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بداية من الخميس وحتى بداية الأسبوع على المناطق الشمالية وشمال الوجه البحري.

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