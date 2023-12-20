رئيس جامعة حلوان يؤكد التزام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين

كتب- عمر كامل:

عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماعًا مع مديري إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة، أكد خلاله على أهمية الاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة ووضع خطة زمنية محددة لها خلال الفصل الدراسي الثاني.

وشدد قنديل على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي اللازمة لنجاح هذه الأنشطة، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لإدارات رعاية الشباب للقيام بدورها فى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية فى كافة المجالات لرعاية الشباب بالكليات والجامعة وتبنى المبدعين والموهوبين لصقلهم للمشاركة في المستويات القمية و الدولية وفقا لرؤية مصر 2030.

واستمع رئيس الجامعة إلى عرض عن الإنجازات التي تحققت خلال الفصل الدراسي الأول، والخطط والمقترحات لتطوير الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية خلال الفصل القادم، مؤكدا أن إدارة رعاية الشباب تعمل لهدف واحد وهو خدمة الطالب وإتاحة الفرصة له لممارسة جميع الأنشطة التى يرغب بها.