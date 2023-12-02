إعلان

BBC

استمرار تصويت المصريين بقبرص في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

10:38 ص السبت 02 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية المصرية-أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

فتحت سفارة مصر في قبرص باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالخارج.

وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط تصويت المصريين بالخارج، ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر سارٍ الصلاحية مثبتًا به الرقم القومي.

الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين بقبرص سفارة مصر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إقبال المصريين في الكويت على التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان