هل يجوز إخفاء الأمراض عن الخاطب؟.. أمين الفتوى يرد

كتب- حسن مرسي:

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه إنها كانت تعانى مرض زيادة الكهرباء فى المخ، منذ صغرها وتم علاجا منه، لكن المرض ما زال موجودا لكن دون تناول أدوية حتى الآن، وتريد أن تعرف هل يجوز إخفاء المرض عن الخاطب المتقدم إليها للزواج؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "انصحها أن تقول له حتى لو تسبب هذا فى أن يتركها، لو قالت له إن عندها مرض، فهو ممكن أن يتركها، لأنه هنا لا يستطيع أن يتحمل هذا المرض، أو أن يقبل هذا ويستمر فى الزواج وهنا يتحمل المرض".

وأوضح: "لما يعرف بقى بعد الزواج، هنا هيقول لكم إنتم خدعتونى وغشتونى ويمكن أن يطلقها ولو فى أولاد خرب البيت وشردت الأولاد، ولذك دائما لابد أن تكون أمور الزواج كلها على نور وبينه لأنها ستعيش معه العمر كله وليس يومين فقط".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

إقرأ أيضًا:

في حاجة غلط.. أحمد موسى: "حماية المستهلك" وجه ضربة قوية لمحتكري البصل