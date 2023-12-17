حدث ليلاً| موعد انتهاء أزمة السكر وأسعار عمرة رمضان 2024

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

تبدأ من 56 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 2024

أعلنت بعض شركات السياحة، أسعار عمرة أشهر رجب وشعبان ورمضان، بأسعار مختلفة لكل برنامج، بمدة رحلات تصل إلى 14 يومًا.

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الزراعة توضح أسباب انخفاض أسعار البصل مؤخرًا في الأسواق

أكد علي عبد المحسن، رئيس الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن أسعار البصل شهدت انخفاضًا في الأسواق، مرجعًا هذا الانخفاض إلى قرار رئيس الوزراء بمد فترة حظر تصدير البصل إلى الخارج لمدة 3 أشهر جديدة.

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بعد دفن فلسطينيين أحياء.. مطالبات بتحقيق دولي في انتهاكات الاحتلال بمستشفى كمال عدوان

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفن مصابين فلسطينيين بينما لا يزالون أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، الذي انسحبت منه قوات الاحتلال بعد 9 أيام من "الحصار والاقتحام واقتراف فظائع مروعة".

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رئيس الدلتا للسكر يكشف موعد انتهاء أزمة ارتفاع الأسعار

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السكر، موضحًا أن وزارة التموين تدخلت من أجل حل الأزمة وخفض سعره، وتوفيره في منافذ البيع المختلفة على مستوى الجمهورية.

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الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجانب المقيمين في مصر

أصدر رئيس الوزراء قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين للادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم مايعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو مايعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

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سوبر لوكس وتسهيلات في الدفع.. 2835 وحدة سكنية جديدة في 8 محافظات "صور"

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية.

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بعد هجمات الحوثيين.. أحمد موسى يكشف حركة الملاحة بقناة السويس

كشف الإعلامي أحمد موسى، موقف قناة السويس وتأثر حركة الملاحة فيها بسبب هجمات الحوثيين خلال الفترة الحالية على السفن في البحر الأحمر.

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أحمد موسى: سعر السكر خارج بطاقات التموين وصل لـ 50 جنيهًا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة التموين ستضخ كميات كبيرة من السكر في المجمعات الاستهلاكية، موضحًا أن سعر كيلو السكر على بطاقات التموين 12.60 جنيه، وسعره ضمن المبادرات الحكومية بـ27 جنيهًا.

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سوبر لوكس وتسهيلات في الدفع.. 2835 وحدة سكنية جديدة في 8 محافظات "صور"

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية.

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بعد قتل ثلاثة بالخطأ.. الاحتلال: نقوم بعمليات لا نعلن عنها من أجل تحرير الأسرى

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إنهم اعتقلوا حوالي 80 من "المخربين" في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

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