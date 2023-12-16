عماد الدين حسين: الأحزاب أمامها فرصة تاريخية لاستثمار المناخ الإيجابي للانتخابات الرئاسية

كتبت- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن هناك فرصة قد لا تتكرر كثيرا أمام الأحزاب المصرية لاستغلال ما حدث من مناخ إيجابي في الانتخابات الرئاسية 2024 والبناء عليه، وهذا الأمر رهن لعاملين اثنين.

وأضاف حسين، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العامل الأول يتعلق بمواصلة استمرار دعم الدولة المصرية للحياة الحزبية بشكل حقيقي كما هو حادث الآن، والعامل الثاني هي أن تقوم الأحزاب بواجبها الطبيعي في الاجتهاد وتعمل على دورها بشكل حقيقي.

وأشار إلى أن التقدم للانتخابات الرئاسية في 2024 كان بالأساس لثلاثة رؤساء أحزاب، فكان هذا بمثابة دعم بأن الحياة السياسية تمر عبر الأحزاب وليس عبر أي شيء آخر، وهذه نقطة إيجابية للغاية من الدولة، بأن الأحزاب المصرية سمح لها بعد طول غياب بالعمل والنزول في الشارع وتتحدث والإعلام القومي والحزبي والخاص وما بينهم فتح لهم لأبواب كلها لعرض الأفكار، وتنظيم مؤتمرات كثيرة للغاية، وهذا لم يكن موجوداً منذ عقود طويلة.