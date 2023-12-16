محاضرة للبابا تواضروس في دورة التدبير الكنسي والتنمية للكهنة الجدد بلوجوس

كتب- إسلام لطفي:

التقى البابا تواضروس الثاني صباح اليوم السبت، بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الآباء الكهنة الجدد البالغ عددهم ٥٩ كاهن، الذين يتلقون الدورة التدريبية الأساسية التي يقدمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) وذلك خلال فترة الأربعين يومًا التالية لسيامتهم.

وألقى محاضرة حملت عنوان "سبعة مبادئ تحكم في خدمة الكاهن" وجاءت المبادئ السبعة، كالتالي:

١- السنة الأولى في الكهنوت، سنة تمهيدية يؤسس خلالها الكاهن لحياته وخدمته كل أيام كهنوته.

٢- الكتاب المقدس هو حارس أفكارك وإيمانك وعقيدتك وخدمتك.



٣- مفتاح القلوب هو المحبة والخدمة تعتمد على مقدار محبتك للآخرين.

٤- الذات هي العدو اللدود للكاهن ومعظم مشكلات الخدمة الكنسية تحدث بسبب الذات.

٥- التجديد في الحياة والخدمة احتياج دائم لدى الأب الكاهن.



٦- اهتمام الكاهن بأسرته أم أساسي لأن أسرته هي سنده، وزوجته شريك نجاحه.



٧- يجب أن يضع الكاهن النهاية دائمًا أمام عينيه فنهاية أمر خير من بدايته.

ويتولى عملية التدريب، خلال الدورة التي ستختتم يوم ٢٣ ديسمبر الجاري، أساتذة "المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية" "COPTICAD" بقيادة الدكتور مجدي لطيف السندي عميد المعهد، بالاشتراك مع معهد المشورة بالمعادي.

واشتملت الدورة التدريبية: المفاهيم والأساليب العملية في التدبير الكنسي والعمل المؤسسي في الكنيسة، وأعمدة التدبير الحكيم (الإدارة الرشيدة أو الحوكمة في الكنيسة)، ومباديء التنمية من المنظور المسيحي، ودور الأب الكاهن في تدبير الكنسية كمنظومة عمل مؤسسي.

كان البابا قد صلى القداس الإلهي صباح أمس في كنيسة التجلي بمركز لوجوس، وشاركه الكهنة الجدد قبل أن يلقي محاضرته عليهم اليوم.