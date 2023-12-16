"الاسقفية" تحتفل بميلاد المسيح على أضواء الشموع - صور

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كتب- إسلام لطفي:

احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح على أضواء الشموع، في احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس، عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، وقراءات من الكتاب المقدس، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في كلمته: المسيح دُعىّ اسمهِ رئيس السلام، إذ جاء ليعطي شعبهُ السلام ويكون مرشدهم، ومن الممكن أن نواجه صعوبات في الحياة، ولكن جاء الله ليعيننا على تخطي هذه الصعوبات.

وتابع: الله دائماً لديه خطة لحياتنا وهو يعمل في الوقت المناسب ليكون لنا حياة أفضل.. وعندما نعرف خطة الله لحياتنا فهذه أول خطوة ليكون لنا سلام مع الله.

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا: أن يرشدنا الله في حياتنا، ويعطينا السلام.

والكنيسة الأسقفية تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.