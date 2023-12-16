بروكة خالد الذكر فى الجمهورية

كتب- محمد شاكر:

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش، بالتعاون مع كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان الأوبريت النادر "البروكة" الذى لحنه فنان الشعب عام 1921 ويجسده كورال صوت العاصمة رؤية فنية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر والتوزيع الا:وركسترالى وجدى الفوى ومن إخراج مهدى السيد، وذلك في الثامنة مساء الأحد 17 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

اوبريت البروكة عرض كوميدي يضم 3 فصول مترجمة عن عمل ادبى فرنسي وتعد احد اهم المساهمات الموسيقية لسيد درويش لاثراء المسرح المصرى وتدور قصته حول فتاة ريفية كلما حلت في مكان جلبت لاهله السعد والرخاء.

يؤدي الشخصيات الغنائية الدكتور هانى عبد الناصر في دور الأمير لوران، ليديا لوتشانو في دور بتينا، عبدالعزيز سليمان في دور بيبو، محمد تركى فى دور روكو ، هاجر أحمد فى دور فياميتا ، يوسف طارق فى دور فريتللى ، يوسف الصافورى فى دور بارافانتيه، محمد مصطفى في دور ماثيو.

الجدير بالذكر ان سيد درويش احد ابرز علامات الموسيقى العربية ، ولد عام 1892 بمحافظة الإسكندرية، بدأ مشواره الفنى بالانشاد مع أصدقائه لالحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 لتبرز موهبته الفنية ، أحدث ثورة موسيقية كبيرة بالحانه المتميزة وأعماله الغزيرة من أغانى ومسرحيات وأوبريتات خالدة كما لحن النشيد الوطنى المصري وتوفى عام 1923 عن عمر ناهز 31 عامًا.