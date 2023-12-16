هاني الناظر: شكرًا رجال الأهلي خففتم من آلامي وأوجاعي

كتب- حسن مرسي:

هنأ الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، لاعبو النادي الأهلي لفوزهم على اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وعلق الناظر خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرًا رجال الأهلي خففتم من آلامي وأوجاعي".

ويعانى الدكتور هانى الناظر من أحد أنواع سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت، وهو من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل حوالي 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام الليمفاوية.