إعلان

BBC

هاني الناظر: شكرًا رجال الأهلي خففتم من آلامي وأوجاعي

12:38 ص السبت 16 ديسمبر 2023

هاني الناظر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:

هنأ الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، لاعبو النادي الأهلي لفوزهم على اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وعلق الناظر خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرًا رجال الأهلي خففتم من آلامي وأوجاعي".

ويعانى الدكتور هانى الناظر من أحد أنواع سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت، وهو من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل حوالي 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام الليمفاوية.

هاني الناظر الأهلي اتحاد جدة كأس العالم للأندية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شوقي علام: العاملون في الإفتاء عليهم مسؤولية كبيرة في بيان صحيح الدين

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على القاهرة والطرق الزراعية
مصدر يكشف لـ "مصراوي" أول قرار من الخطيب بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم
طلاق السابعة مساء.. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف كواليس انفصالها عن حسام حبيب