حسام موافي يحذر مرضى السكر من قص الأظافر لهذا السبب



كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته وعلاقته بالتهاب الأعصاب الطرفية.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن مريض السكر يقع عليه مضاعفات كبيرة ترتبط بجهازين كبيرين، هما الجهاز الدوري والجهاز العصبي.

وأضاف حسام موافي، أن المضاعفات المرتبطة بالجهاز الدوري؛ تقع على الشرايين المتوسطة والصغيرة وتعمل على تضيقها، خاصة في الكلى، وبالتالي تؤثر على حركة الدم المتصلة بالكلى.

وفيما يتعلق بالجهاز العصبي؛ أشار الدكتور حسام موافي، إلى أن السكر يؤثر في تآكل الأعصاب، وهو ما يتسبب في حدوث التهاب أعصاب طرفية، والتي تبدأ بحدوث تنميل وحرقان بالجسم، وتنتهي بضعف الحركة.

وشدد موافي، بأنه على مرضى التهاب الأعصاب الطرفية، عدم قص أظافرهم، نتيجة التنميل في الجسم والتي قد تدفع المريض لقص أصابعهم دون وعي وإدراك، ما يتسبب لديهم في حدوث مرض قرح الفراش، موضحًا أن جميع أبحاث العلماء على التهاب الأعصاب الطرفية؛ باءت بالفشل، ويجب العناية بإدخال فيتامين ب إلى الجسم لمساعدهم على الحركة.

وتابع الدكتور حسام موافي، أن المرضى الذين يتناولون أنسولين هم أقل عرضه للإصابة بالتهاب أطراف الأعصاب عن الآخرين.