ملتقى توظيفي لطلاب الجامعة الألمانية الدولية بمشاركة 60 شركة

كتب - عمر كامل:

نظمت الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة ملتقى التدريب والتوظيف للعام الثاني على التوالي بالجامعة، والذي نظمه مركز التوظيف بالجامعة Career center، وافتتحه الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة.

شارك في الملتقى عدد الشركات والمؤسسات المشاركة هي 60 كيان مؤسسى فى قطاعات عدة منها الهندسة، الصناعة، البنوك، الاتصالات، المشروبات والأغذية، السيارات، تكنولوجيا المعلومات، إدارة الطاقة، مستحضرات التجميل وغيرها، حيث قامت تلك المؤسسات بتخصيص ما يقرب من 500 فرصة تدريب لطلاب كليات الجامعة بجانب استعراض فرص توظيفية لخريجيها.

يأتي الهدف من تنظيم هذا الملتقى في إطار التوعية الطلابية باحتياجات سوق العمل، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم لهم، وتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب من خلال كبرى الجهات المؤسسية المشاركة المحلية منها والدولية، والتي تسهم فى الخطة التدريبية الطلابية للجامعة والتي تشترط ضرورة التزام الطالب بتمضية فترة تدريبة خارج أسوار الجامعة للحصول على الدرجة العلمية التخرج وهو يعد بنداً من شروط قبول التحاق الطالب يالجامعة، خاصة وأن الملتقى الأول للجامعة عام 2022 قد يحظى بفرص تدريبية طلابية في المؤسسات المشاركة تعادل 100% ما نتج عنه توفر ما يقرب من 85% فرصة وظيفية للطلاب في نفس الشركة بناء على الفترة التدريبية التي أتموها فيها.

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