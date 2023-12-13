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BBC

نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج

02:45 ص الأربعاء 13 ديسمبر 2023

فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية (1)

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أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة «اكسترا نيوز».

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 256,921 ناخبًا، وعدد الحضور 132,105 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 131,564 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 541 ناخبًا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:

عبدالفتاح السيسي: 120,733 صوتًا

فريد زهران: 4,901 صوتًا

عبدالسند يمامة: 1,235 صوتًا

حازم عمر: 4,663 صوتًا

فرز الأصوات نتائج الانتخابات أخميم

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