نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج
أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة «اكسترا نيوز».
وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 256,921 ناخبًا، وعدد الحضور 132,105 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 131,564 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 541 ناخبًا.
وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:
عبدالفتاح السيسي: 120,733 صوتًا
فريد زهران: 4,901 صوتًا
عبدالسند يمامة: 1,235 صوتًا
حازم عمر: 4,663 صوتًا
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