نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن البصل "المقور"

كتب-أحمد مسعد:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن مفاجأة بشأن البصل "المقور" الذي يعد بديل البصل الأحمر، بعدما تصدر البحث عنه محركات جوجل، بعد ارتفاع سعر البصل القديم الأحمر الذي وصل سعره إلى 40 جنيها للكيلو بالأسواق.

وقال أبو صدام، فى بث مباشر مع مصراوي، إن البصل "المقور" أرخص من البصل البلدي بقيمة 20 جنيها على الأقل نظراً لصغر حجمه، مشيرًا إلي أن المحصول يستخدم للمصانع والشركات نظراً لدخوله فى العديد من المنتجات.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن المصانع تحوله إلى "بودرة" ويتم حصاده قبل محصول البصل البلدي أو الأحمر على الأقل بشهر.

وسبق أن قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك نوعين من البصل في الأسواق خلال الوقت الحالي وبأسعار متفاوتة.

وأضاف النجيب أن سعر البصل القديم الأحمر وصل إلى 40 جنيها للكيلو بالأسواق نتيجة قلة المعروض منه مع اقتراب انتهاء موسمه، أما البصل الجديد ويطلق عليه البصل (المقور) يتراوح سعره بين 16 و20 جنيها للكيلو.