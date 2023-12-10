عمرو أديب: الأحزاب لعبت دورًا بارزًا في حشد الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على سير اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: "مظاهر كثيرة لممارسة ديمقراطية، مشوفتش حد عنده جرأة يقول أو يكتب تويتة بأن الإقبال على الانتخابات الرئاسية ضعيف".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"،، أن الشواهد تؤكد وجود إقبال كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية"، متابعا: "٩٠٪؜ من الناس اللي أعرفها أو بيبعتولي قالوا إنهم راحوا ينتخبوا ولقوا اللجان زحمة، فيه إحساس قوي عند الناس للتعبير عن مكانة مصر، إحنا بلد كبير وعندنا انتخابات، الناس نزلت النهارده وهتنزل بكره".

وأشار مقدم الحكاية، إلى الأحزاب لعبت دورًا بارزًا في حشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في بداية اليوم أن هناك إقبال كثيف جدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اللجان.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.