انتخابات الرئاسة.. أمين "الأعلى للآثار" يدلي بصوته: واجب وطني

أمين الأعلى للآثار يدلي بصوته

كتب- محمد شاكر:

أدلى الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد.

وكتب وزيري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: التصويت واجب وطني وحق دستوري، سعيد بمشاركتي بالإدلاء بصوتي في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها؛ لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بتصويت ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقًا لقاعدة البيانات.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.