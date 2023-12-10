"القصير" يوجه قيادات وزارة الزراعة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

كتب- أحمد مسعد:

أدلى قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والعاملون بقطاعاتها وإداراتها المختلفة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، بلجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، كافة قيادات الوزارة بالقطاعات والهيئات والإدارات المختلفة والمديريات بالمحافظات، بضرورة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لكافة العاملين؛ للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم والتحلي بالإيجابية، باعتبار المشاركة واجب وطني وحق دستوري.

وتقدم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة لتغير المناخ، صفوف العاملين بالوزارة من أمام مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لأداء الواجب الوطني والمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية.

وكان وزير الزراعة قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

وطالب الوزير جميع الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجميع المواطنين للنزول والمشاركة بالانتخابات والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم، وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.



ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.





