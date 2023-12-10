الليلة.. وهابيات تضيء معهد الموسيقي

كتب- محمد شاكر:

تنظم الفرقة القومية العربية للموسيقى، التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد 10 ديسمبر علي مسرح معهد الموسيقي العربية، ضمن سلسلة وهابيات.

يتضمن البرنامج مختارات من اعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها انت عمرى ، همسة حائرة ، نبتدي منين الحكاية ، قلبى بيقولى ، خايف اقول ، سهرت منه ، حمال الأسية ، لولا الملامة ، دارت الايام .. اداء هند النحاس ، يحيى عبد الحليم ، احمد عصام وريم كمال .

الجدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور الاوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى بالاضافة إلى تعريف الاجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربي.

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