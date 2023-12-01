السيسي يطالب بتوجيه الدعم للإمارات لخروج مؤتمر كوب 28 بنتائج تاريخية

كتب - مصراوي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، ووجه نداءً عالمياً لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون بل وقادرون بإذن الله على إنقاذ وحماية كوكب الأرض موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلاً بعد جيل.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات قمة المناخ كوب 28 فى دبي بالإمارات، الجمعة:" اسمحوا لي أن أُعرب عن تقديري لكم جميعاً في ضوء ما شهدناه خلال هذا العام من نتائج، سواء ما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل، أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل فضلاً عن التوصل إلى توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة.

وأشار إلى أن نجاح هذه الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه، ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفق عليها حول تطوير كافة عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تمويل أو مؤسسات تقييم أو قطاع خاص.