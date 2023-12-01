تصل لـ8 درجات.. الأرصاد تحدد حرارة الطقس المتوقعة اليوم

بعد إضافة الدرج العظيم لمسار الزيارة.. ماذا يجد الزائر بالمتحف المصري

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقع حدوثها اليوم الجمعة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 24 والصغرى 15.

وتصل درجة الحرارة العظمى على العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر إلى 23 والصغرى 15 وبنها 24 والصغرى 15.

وتشهد دمنهور درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 14 ووادي النطرون 24 و14 وكفر الشيخ 23 و14 والمنصورة 24 و15 والزقازيق 24 و15.

والعريش تشهد درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 15 وأسيوط 25 و8 وسوهاج 25 و10 وقنا 23 و11 وأسوان 30 و15 والوادي الجديد 28 و10 وأبو سمبل 30 و15.