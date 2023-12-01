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BBC

تصل لـ8 درجات.. الأرصاد تحدد حرارة الطقس المتوقعة اليوم

05:00 ص الجمعة 01 ديسمبر 2023
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقع حدوثها اليوم الجمعة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 24 والصغرى 15.

وتصل درجة الحرارة العظمى على العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر إلى 23 والصغرى 15 وبنها 24 والصغرى 15.

وتشهد دمنهور درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 14 ووادي النطرون 24 و14 وكفر الشيخ 23 و14 والمنصورة 24 و15 والزقازيق 24 و15.

والعريش تشهد درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 15 وأسيوط 25 و8 وسوهاج 25 و10 وقنا 23 و11 وأسوان 30 و15 والوادي الجديد 28 و10 وأبو سمبل 30 و15.

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العاصمة الإدارية القاهرة

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