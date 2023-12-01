برلماني يدعو المصريين بالخارج للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024

كتب- نشأت علي:

ناشد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الشعب المصري عامة والمصريين بالخارج بشكل خاص بالمشاركة في السباق الانتخابي الذي من المقرر أن ينطلق بالخارج خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا أهمية مشاركة المصريين بالخارج في اختيار رئيس مصر القادم، حيث تتزامن الانتخابات مع اضطرابات وصراعات إقليمية شديدة الخطورة والحساسية، الأمر الذي يتطلب اصطفاف وطني والتحام شعبي مهما بلغ التباين بيننا في وجهات النظر أو الرؤي الخاصة بمعالجة قضايا الوطن المختلفة.

وقال "محسب"، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى بنص دستور مصر 2014، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، لافتا إلى ضرورة مشاركة المصريين بالخارج بكثافة للتأكيد على وطنيتهم وحرصهم علي أمن واستقرار الوطن، بالإضافة إلى تأكيد أهمية ما حصلوا على من استحقاقات دستورية بشأن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات المختلفة، كذلك الحرص على وجود ممثلين لهم في المجالس النيابية.

وأضاف أن انتخابات رئيس الجمهورية أرفع استحقاق دستورى تشهده البلاد، نظرا لما يحمله منصب رئيس الجمهورية من أهمية في النظام السياسي المصري.

وشدد على أن هذه الانتخابات ستكون نموذجا للممارسة الديمقراطية، حيث تسير كافة الإجراءات بحيادية تامة ونزاهة وشفافية، خاصة مع إعلان كافة مؤسسات الدولة وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وإتاحة الفرصة نفسها للجميع للتعبير عن أفكاره وبرامجه بدون أي تضييق، وهو ما يؤكد أننا أمام تجربة ديمقراطية حقيقية تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية وأن يشاركوا في صناعة مستقبل هذا الوطن من خلال اختيار المرشح القادر على استكمال البناء والتنمية ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.