نادية الشرقاوي تحتفي بالطبيعة في الأوبرا

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كتب- محمد شاكر

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية، معرضاً للفنانة الدكتورة نادية الشرقاوي تحت عنوان "صيفي دائم".

ويفتتح المعرض في السادسة مساء الخميس 9 نوفمبر ويستمر حتي 16 نوفمبر .

يضم المعرض مجموعة من اللوحات التى تحتفى بالطبيعة خلال فصل الصيف وتصور العديد من المناظر االخلابة.

يذكر أن الفنانة نادية الشرقاوي ولدت عام 1955، تخرجت في كلية الطب والجراحة جامعة القاهرة، شاركت فى مجموعة من المعارض الجماعية.

كما أقامت عدد من المعارض الفردية منها الوان الربيع، الفن والحياة، شكرا طبيبي وغيرها.