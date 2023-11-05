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BBC

مختلف عن الدول.. رأي صادم للميس الحديدي بشأن دعوات المقاطعة -(فيديو)

12:02 ص الأحد 05 نوفمبر 2023

لميس الحديدي

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كتب- محمد شاكر:
أكدت الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة "أون إي"، أن سلاح مقاطعة الشركات الدولية المساندة لإسرائيل والعاملة في مصر ليس مجديًا مثل مقاطعة الدول كما حدث مع الدنمارك في أزمة الرسوم المسيئة.

وقالت لميس، إن هناك فارق بين مقاطعة دولة لها كيانها الاقتصادي يمكن أن يتأثر ميزانها التجاري والاقتصادي، على عكس الشركات الاقتصادية التي لها فروع في الدول المختلفة.

وأكدت، أن الخسائر المادية للشركات لا يمكن حسابها إلا بعد دورة مالية كاملة، مشيرة إلى أنها ليست مع المقاطعة ولكنها تحترم خيارات الآخرين.

لميس الحديدي مقاطعة الدول مقاطعة البضائع

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