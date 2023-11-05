مختلف عن الدول.. رأي صادم للميس الحديدي بشأن دعوات المقاطعة -(فيديو)



كتب- محمد شاكر:

أكدت الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة "أون إي"، أن سلاح مقاطعة الشركات الدولية المساندة لإسرائيل والعاملة في مصر ليس مجديًا مثل مقاطعة الدول كما حدث مع الدنمارك في أزمة الرسوم المسيئة.

وقالت لميس، إن هناك فارق بين مقاطعة دولة لها كيانها الاقتصادي يمكن أن يتأثر ميزانها التجاري والاقتصادي، على عكس الشركات الاقتصادية التي لها فروع في الدول المختلفة.

وأكدت، أن الخسائر المادية للشركات لا يمكن حسابها إلا بعد دورة مالية كاملة، مشيرة إلى أنها ليست مع المقاطعة ولكنها تحترم خيارات الآخرين.



