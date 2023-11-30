رئيس الجاليات بأوروبا: المصريون سيلبون نداء الوطن بالمشاركة بكثافة في الانتخابات



كتب- نشأت علي:

عقد الدكتور محمود حسين ،رئيس اتحاد شباب المصريين الخارج ، اجتماعا بالعاصمة اليونانية أثينا، مع عدد من أبناء الجالية المصرية ، وذلك في إطار جولته الخارجية لحث المقيمين بالخارج علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا الدكتور محمود حسين، أبناء الجالية المصرية في اليونان، للالتفاف حول القيادة السياسية والذهاب لصناديق الاقتراع غدا الجمعة، حتى تصل رسالة قوية للعالم اجمع أن ابناء الشعب المصري سواء بالداخل أو الخارج، حريصين على المصالح العليا للوطن.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين، علي ثقته التامة أن المصريين بالخارج سيسطرون ملحمة في حي الوطن وأنهم يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكداً أن المصريين بالخارج يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس السيسي.

وحرص الدكتور محمود حسين، علي لقاء رئيس الجالية المصرية في اليونان، الذي انتخب رئيس جاليات أوروبا محمد الزفزاف، والذي يتلقي العلاج في احد المستشفيات اليونانية ، بسبب تعرضه لحادث سير أدي الي إصابته بكسور وكدمات، لافتا إلى أن رئيس الجالسة رغم مرضه الشديد ، إلا أنه أصر علي عقد لقاء مع رؤساء الجاليات المصرية عبر تطبيق زووم.

من جانبه أكد محمد الزفزاف رئيس جاليات المصريين في اوروبا عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن ، أنه لا يمكن أن يتأخر عن نداء الوطن ، وأنه رغم مرضه الشديد تواصل هو ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، مع كافة رؤساء أبناء الجالية المصرية في أوروبا .

واوضح الزفزاف ، أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات النهائية لعملية حشد ابناء الجاليات المصرية بالخارج ، وسيشاهد الجميع موقف وطني ومشرف من المقيمين بالخارج يعكس تقديرهم الكبير لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وومن جانبه أكد الدكتور محمود وجيه عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج،أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم للمصريين من الخارج ما لم يقدمه أي رئيس آخر ، لذلك الجميع يحرص علي رد الجميل علي ما قدمه الرئيس من إنجازات غير مسبوقة.

وفي نهاية جولته باليونان ، وجه الدكتور محمود حسين ، الشكر لرئيس الجالية المصرية باليونان ، محمد الزفزاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن علي دوره الوطني القوي وحرصه علي التواصل مع أبناء الجاليات في مختلف دول أوروبا، رغم مرضه الشديد.