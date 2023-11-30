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مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا -(صور)

09:15 م الخميس 30 نوفمبر 2023
  • عرض 5 صورة
    رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا
  • عرض 5 صورة
    رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا
  • عرض 5 صورة
    رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا
  • عرض 5 صورة
    رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا
  • عرض 5 صورة
    رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا
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كتب- محمد عبيد:
سيرت شركة مصر للطيران الناقل الوطني، رحلة خاصة رقم MS3250 بأحدث طرازات الشركة من إيرباص A320neo إلى مطار دار السلام بتنزانيا، نقلت على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز ، والمقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

واقلعت الطائرة، من مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، وسط إستعدادات كاملة من فرق عمل الشركة لتقديم أفضل خدمات السفر لممثلي الكرة المصرية في البطولات الدولية والقارية.

مصر للطيران تنزانيا رحلة جوية بعثة الأهلي النادي الأهلي

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