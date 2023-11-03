حملة السيسي تستقبل الاتحاد المصري لجميعات ومؤسسات المستثمرين

القاهرة - (أ ش أ):

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الصناعة هي قاطرة التنمية في أي دولة.

جاء ذلك خلال استقبال الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي، وفداً من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور مهندس محرم هلال وعدد من ممثلي الاتحاد، حيث يضم الاتحاد خمسين جميعة و40 ألف مؤسسة صناعية ومايقرب من ستة ملايين عضو، ويقوم الاتحاد بتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتمويلية والتسويقية، فضلاً عن إعداد البيانات والاحصائيات.

وأعرب المستشار محمود فوزي، عن سعادته بوفد الاتحاد المصري لجميعات ومؤسسات المستثمرين.

من جانبه.. أشاد وفد الاتحاد المصري لجميعات ومؤسسات المستثمرين بإنجازات الدولة المصرية وما حققه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وجهوده الحثيثة تجاه الصناعة والاستثمار، ودعمه للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات الصناعية التي لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء الإصلاحات التشريعية والقوانين الجديدة التي ساهمت في تيسير ورفع كفاءة الأداء، والقرارات الرئاسية للقضاء على البيروقراطية تشجيعاً للاستثمار، فضلاً عن مبادرة"ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأيضاً تفعيل الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية وغيرها التي ساهمت في النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار في مصر.

وأكد وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، قيامه بدوره في توعية المواطنين وبخاصة فئة العمال والمصنعين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.