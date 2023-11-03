قطع المياه بقرى بالجيزة وإجراء عاجل من المحافظ

كتب - مصراوي:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه بعدة قرى بمركز أوسيم، بعد تعرض خط مياه قطر 315 مم بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم، للكسر.

وأكدت محافظة الجيزة، في بيان لها، الجمعة، أن المناطق المتأثرة بقطع وضعف المياه؛ وذلك بقرى برطس والقيراطيين وصيدا وعزبة الأبعدية، بمركز أوسيم.

في الوقت نفسه، كلف محافظ الجيزة أحمد راشد، شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة أوسيم بسرعة إصلاح كسر بخط مياه قرية برطس بمركز ومدينة أوسيم.

وتابع المحافظ جهود الدفع بعدد 16 شفاط مياه ومعدة تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز أوسيم لرفع كافة آثار المياه الناجمة عن الكسر؛ وذلك لعدم إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين.

وأشار إلى أنه تم الكشف عن موقع الكسر وتوجهت الفرق اللازمة للإصلاح لضمان عودة المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بقطع وضعف المياه؛ وذلك بقرى برطس والقيراطيين وصيدا وعزبة الأبعدية.

وشدد محافظ الجيزة على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشئ إلى أصله عقب الانتهاء، مشدداً على الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني حتى انتهاء كافة الأعمال.