مصطفى الفقي: الرئيس السيسي "حكيم" في تصرفاته ولا يمكن يزج بجيشه خارج حدوده

(مصراوي):

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قدر كبير من الحكمة في التصرف ولا يمكن أن يزج بجيشه لخارج حدود إلا دفاعا عن أرضه ولن يهجم على أحد بدون سبب، موضحا أن هذا ما قاله الرئيس السيسي مرارا خلال تصريحاته.

وكشف مصطفى الفقي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن مقابلة أجراها مع الرئيس السيسي حينما كان وزيرا للدفاع خلال حكم الاخوان قائلا: "قابلته حينما كان مُشيرا وعبرت عن قلقي من حديث الاخوان عن ترك جزء من سيناء لحماس وقالي نحن والجيش يقظين لهذه الأمور".

وتابع: المشير السيسي وقتها قالي لن نتخلى عن ذرة تراب لمصر، وقالي عصر الانقلابات العسكرية انتهى إنما الارادة الشعبية لو تمسكت بموقف معين نستجيب له وهذا ما حدث في 30 يونيو"، مؤكدا أن السيسي واعي كثيرا ورفض التورط في مناطق اخرى في العالم العربي حفظا للجيش المصري وليظل درع للشعب المصري.