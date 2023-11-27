إعلان

BBC

تغيرات تكنولوجية متلاحقة.. علا الشافعي: مجال الإعلام صعب في ظل التحديات الراهنة

12:40 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

علا الشافعي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

قالت علا الشافعي، رئيسة تحرير جريدة وموقع "اليوم السابع"، إن مجال الإعلام صعب؛ خصوصًا أن الطريق غير ممهد في ظل التحديات والصعوبات الراهنة.

وأضافت الشافعي، خلال جلسات منتدى مصر للإعلام، اليوم الإثنين، أن التحدي الحقيقي هو إدارة فريق عمل كامل بأفضل آليات ممكنة على درجة كبيرة من التناغم.

وأشارت رئيسة تحرير جريدة وموقع "اليوم السابع" إلى أن هناك تحديات في المجال الصحفي، حيث أصبح الأهم في الفترة الحالية ليس مجرد نقل الخبر فقط؛ بل باتت المؤسسات الصحفية المهمة تعتمد على التحليل والرصد والعمل الإنساني والخدمي، مع وجود تحد في ظل التغيرات التكنولوجية المتلاحقة.

علا الشافعي رئيسة تحرير اليوم السابع تغيرات تكنولوجية مجال الإعلام

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مجانًا.. كيفية الاشتراك في برنامج "الإفتاء" لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى تاريخي جديد بمنتصف التعاملات