البحث العلمي: فوز جامعة المنصورة بالمركز الأول في "تحدي مصر للصناعة" لعام 2023

كتب- عمر كامل:

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن مشروع Semi- Autonomous Robot for Firefighting and Rescue operation من جامعة المنصورة ، فاز في تحدي مصر للصناعة، في دورته الثالثة 2023 .. فيما جاء مشروع Filament Production Line من جامعة حلوان في المركز الثاني، وحصد المركز الثالث مشروع Welding Robot Arm من المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

وأضاف صقر - في تصريح له اليوم الأحد - أن التحدي يقام بدعم وتمويل من الأكاديمية وشراكة تقنية وتنفيذية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضمن بروتوكول التعاون المشترك بينهما لدعم مشروعات التخرج.

وأوضح أنه نظم التحدي هذا العام شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع شركة دلتا سكوير كشريك استراتيجي لإدارة وتنفيذ المشروع، وشركة اكوا فوتون المعنية بتوريد المكونات الإلكترونية وتقديم خدمات المعامل وخامات التصنيع وتنفيذ برامح التدريب علي معطيات التصنيع الرقمي.

وأكد صقر أن إقامة التحدي للعام الثالث على التوالي تأتي تماشيا مع جهود الدولة لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في شتى المجالات والقطاعات الصناعية، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.. مشيرا إلى أن "تحدي مصر للصناعة" يستهدف دعم مستقبل الروبوتات في مجالات الصناعة في الجيل الرابع من التكنولوجيا، وتمكينهم من صناعة الروبوتات لمواجهة تحديات السوق الحقيقية مثل معسكرات التصنيع، الهاكاثون، تسليم أطقم المكونات، البرامج التدريبية، معرض لأفضل المشاريع.

وأشار إلى أن التحدي يعمل كذلك على دعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات المصرية ومساعدتهم في تنفيذ أفكارهم وتحسين جودتها لمواكبة ثورات التكنولوجيا المعاصرة وتوفير كافة الأدوات التي تمكنهم من تطوير وتبادل الأفكار مع خبراء الصناعة والمستثمرين.

ولفت إلى أن مشروعات الفرق المشاركة قد انقسمت إلى أربع فئات منها (التصنيع الرقمي والمحاكاة، الروبوتات الجوالة، الروبوتات المائية، أذرع روبوتية متحركة، أذرع روبوتية ثابتة).

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية إن التعاون مع الصناعة ودعم الابتكار والمبتكرين وريادة الأعمال التكنولوجية يأتي على قمة أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية التي وضعتها للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 إلى تهيئة بيئة محفزة وداعمة للابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن نهائيات تحدي مصر للصناعة في دورته الثالثة خلال العام الجارى شهدت مشاركة 168 مشروعا من مختلف الجامعات المصرية، وتم قبول 80 مشروعا من 35 جامعة في برنامج دعم تحدي مصر للصناعة، وقد تم اختيار 14 مشروعا لعرض أفكارها في معرض المشروعات بحفل الختام.

وأكد أن الأكاديمية ومنذ عشر سنوات متتالية هي أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر، وذلك من منطلق إيمانها بابتكارات وكفاءات الشباب من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية فى الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة.. مشيرا إلى أنه لتعظيم الاستفادة من مشروعات التخرج، قررت الأكاديمية التعاون مع شركاء محليين، لهم خبرات مسبقة ومثبتة في التكنولوجيات الجديدة حيث تقوم كل جهة متخصصة بتولي تقديم الدعم الفني لعدد من المشروعات، كما تقوم الأكاديمية بتقديم الدعم المادي، ويولي برنامج دعم مشروعات التخرج أهمية قصوى لمجالات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، ووسائل النقل غير المأهولة، وصون الطبيعة، والعمران الأخضر.

ونوه إلى أنه من شركاء النجاح في هذا البرنامج، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من خلال حاضنة الأعمال المتخصصة "اتصال" والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إن الأكاديمية تسعى إلى جعل مصر في صدارة الدول الرائدة في مجالات التكنولوجيا الصناعية.

وأضاف أن الأكاديمية تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تمكين المواهب الشابة وتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع، كما يتطلع التحدي إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مصر وتوظيف قدرات الشباب لصناعة مستقبل قوي ومزدهر للصناعة في مصر.

وأكد عبد الغفار أهمية تعزيز التعاون الأكاديمية والصناعة وتعزيز روابط الشراكة والتبادل بينهما والعمل على تطوير برامج ومشاريع تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز التطور الصناعي والاقتصادي.

وأشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى أن رؤية مصر 2030 فرصة للتفكير الاستراتيجي وتحديد استراتيجيات جديدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والابتكار والريادة في المجالات المختلفة.

يذكر أن نهائيات تحدي مصر للصناعة في دورته الأولى عام 2021 شهد مشاركة 120 مشروعا واجتياز 80 فريقا لشروط التسجيل، أما النسخة الثانية عام 2022 فقد شهدت مشاركة 142 مشروعا من مختلف الجامعات المصرية، وتم قبول 80 مشروعا من 35 جامعة وقد تم اختيار 12 مشروعا لعرض أفكارها في معرض المشروعات بحفل الختام.