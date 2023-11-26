الإعلام الحكومي بغزة: أيام التهدئة كشفت حجم المجزرة التي ارتكبها الاحتلال

مصراوي

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن أيام التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي، أن قوات الاحتلال خلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية والمنازل، حيث تم إلقاء 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع، موضحا أن جرائم الاحتلال وقعت بعيدا عن أعين الكاميرات.

وتابع، أن التواصل مع العالم الخارجي صعب، موضحا أن ثلث سكان غزة لم يحصلوا على المستلزمات الأساسية وأن كل المؤسسات الدولية غائبة عن القطاع، مشيرا إلى الاحتياج إلى إنشاء مستشفى ميداني كبير وذلك بعد افتقار مستشفى الشفاء لجميع الإمكانيات وكونه أصبح غير صالح للاستخدام.

وأكمل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء استغباء لوسائل الإعلام، موضحا أن القنابل التي استخدمها مؤخرا لم تستخدم من قبل.

واختتم، أن الدمار الذي خلفه الاحتلال يعكس رغبته بجعل غزة غير صالحة للعيش، موضحا أن مئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم.