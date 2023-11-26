عمرو أديب: البائعون في غزة يستخدمون المنشورات كورق لتغليف الطعام

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن صمود الشعب الفلسطيني أصبح مثالًا يُدرس، موضحًا أن أهل غزة استغلوا المنشورات التي يلقيها طيران الجيش الإسرائيلي على القطاع في تغليف المواد الغذائية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إن البائعين الفلسطينيين يستخدمون المنشورات كورق لتغليف الطعام، "الناس اللي بتبيع لقمة في الشارع مبقاش عندهم ورق يلفوا فيه الأكل، فبقوا يلفوا الأكل في منشورات إسرائيل، فعلًا شعب جبارين".

وأشار إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من العدوان على قطاع غزة، رغم مرور 50 يومًا على الحرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل أمامها هدفين من الحرب، استعادة الرهائن والقضاء على حركة حماس.

وأوضح أن تل أبيب فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب على غزة، وتحاول حاليًا البحث عن أي خيط يدلها على أماكن الأسرى خلال عمليات التسليم.