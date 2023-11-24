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BBC

السيسي: تهجير سكان غزة أو تصفية القضية الفلسطينية أمر خطير لن نقبله

11:36 ص الجمعة 24 نوفمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - مصراوي:

أكد الرئيس السيسي، أن دفع المواطنين الفلسطينيين إلى الخروج من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية أمر خطير لن نسمح به أو نقبله.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، بقصر الاتحادية، الجمعة:"نحتاج إلى مساعدة القطاع لأن ما يحدث الآن يجعل بيئة الحياة فيه مستحيلة"، مشددا على أهمية وجود مناطق آمنة في جنوب ووسط وشمال القطاع تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية تقديم المجتمع الدولي مساعدات تكفى إعاشة المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة.

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