دخول 7 شاحنات وقود ووصول 17 سيارة إسعاف للجانب المصري من معبر رفح

كتب- محمد أبو بكر:

بدأت شاحنات المساعدات الدخول إلى قطاع غزة، ودخلت 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة حتى الآن.

ووصلت ١٧ سيارة إسعاف إلى الجانب المصري من معبر رفح، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

و بدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، بعد جهود مصرية وقطرية أمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، ردًا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان «طوفان الأقصى».