إعلان

BBC

دخول 7 شاحنات وقود ووصول 17 سيارة إسعاف للجانب المصري من معبر رفح

10:28 ص الجمعة 24 نوفمبر 2023

شاحنات مساعدات لأهالي غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

بدأت شاحنات المساعدات الدخول إلى قطاع غزة، ودخلت 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة حتى الآن.

ووصلت ١٧ سيارة إسعاف إلى الجانب المصري من معبر رفح، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

و بدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، بعد جهود مصرية وقطرية أمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، ردًا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان «طوفان الأقصى».

شاحنات المساعدات قطاع غزة إسعاف معبر رفح الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال هدنة غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
للمرة الأولى.. "الأوقاف" تقيم مقرأة للواعظات - بث مباشر
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| اتصالات مصرية مع حماس وإسرائيل لتثبيت اتفاق الهدنة ومنع التجاوزات