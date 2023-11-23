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BBC

الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين إلى مصر خط أحمر

07:05 م الخميس 23 نوفمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- إسلام لطفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، معتبرًا إياه خطًا أحمر بالنسبة لمصر.

وأضاف خلال كلمته في فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين"، أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات من أجل الوصول لسلام عادل وشامل وقائم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: وعلى المستوى الإنساني، كان قرار مصر باستمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود واستقبال الجرحى والمصابين على الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أننا حافظنا على استمرار فتح المعبر.

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