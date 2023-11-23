بعد قليل.. انطلاق فعالية "تحيا مصر وفلسطين" برعاية السيسي
03:55 م الخميس 23 نوفمبر 2023
كتب- محمد أبو بكر:
تنطلق بعد قليل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعالية "تحيا مصر وفلسطين"، باستاد القاهرة الدولي.
وتعقد الفعالية وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، مساء اليوم الخميس.
ويشهد المؤتمر، حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية؛ لدعم أهالي وضحايا قطاع غزة.
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