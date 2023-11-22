"هينزل".. عضو شعبة المواد الغذائية يكشف سر ارتفاع سعر السكر

كتبت -داليا الظنينى:

قال حازم المنوفى عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: إن سعر السكر الحر فى المحلات التجارية وصل إلى ٥٠ جنيها، مبينا أن سعر السكر فى السوق مش طبيعى ولكنه كدة كدة هينزل.

وأضاف المنوفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، اليوم الثلاثاء: لدينا اكتفاء ذاتى من السكر و٩٠% من الإنتاج هو إنتاج محلى، مؤكدا أن السكر سعره ١٢,٦٠ جنيها فى بطاقات التموين .

وتابع المنوفى: هناك مخزون استراتيجي للسكر يكفى حتى إبريل المقبل، لافتا إلى أن أزمة ارتفاع السكر ترجع لوجود تلاعب بعض التجار فى السعر والوزن.