موقف واضح.. عبد المنعم سعيد: تصريحات رئيس الوزراء حول غزة قوية

كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الدكتور عبد المنعم سعيد الخبير السياسي وعضو مجلس الشيوخ، بجلسة البرلمان أمس الثلاثاء، مؤكدا أن موقف البرلمان واضح وصريح وتصريحات رئيس الوزراء جاءت واضحة وجلية في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية ON، أن تصريحات الدكتور مدبولي تحلت بكياسية وبها رسائل واضحة بأن مصر تحترم معاهدة السلام مع إسرائيل وأن دفع إسرائيل سكان غزة عبر عدوانها عليهم، للنزوح جنوباً هو مخالفة واضحة للاتفاقية وتعدي واضح عليها.

وأوضح الخبير السياسي، أن التصريحات واضحة في ضوء اتفاقية السلام مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية مهددة في حال الاستمرار في عمليات الدفع نحو التهجير الذي بدأ شمالا نحو الجنوب، ثم العدوان على الجنوب لكي لا يكون هناك سبيلاً أمام النازحين سوى الحدود المصرية أمامهم.

وأشار إلى أهمية تجديد الموقف المصري الذي خرج عن مجلس النواب وهو مصدر السلطة التشريعية في البلاد، ويترافق ذلك مع إجراءات عسكرية اتخذتها مصر خلال الأسابيع الماضية لحماية حدودها.