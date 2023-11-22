نشرة التوك شو.. هدنة غزة وتبادل الأسرى وحقيقة وقف بيع الذهب في المحلات

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مصطفى الفقى: المقاطعة أفادت إسرائيل ولم تضرها

أكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية السابق، أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية مصرية.

وقال الفقى خلال حوار لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر: كبار المثقفين الإسرائيليين لم يكن يروق لهم دعم إسرائيل، منوها إلى أن كل من دافع عن فكرة التعايش المشترك لم يكن مخطئا.

وأضاف الفقى: إن عبد المنعم السعيد وأسامة الغزالى حرب أصحاب مدارس فى الوطنية وحاولوا أن يجتهدوا فى إيجاد مخرج بشأن الصراع الإسرائيلى، موضحا أن زيارة الرئيس السادات للقدس كانت أشبه باستفتاء أمام الجميع لأن العلاقات مع إسرائيل يجب أن تأخذ منحنى جديد.

وتابع الفقى: يجب على المثقف أن يتخذ قدر من المرونة مع قضية الصراع الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل ليست مستعدة على الإطلاق فى التراجع عن ما تخطط له منذ عام ١٨٩٧.

إبراهيم عيسى: الهدنة الوشيكة في غزة فرصة لالتقاط الأنفاس

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الهدنة الوشيكة في غزة قائمة على أساس وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام أو 5 أيام بالتزامن مع إفراج حركة حماس عن 50 سيدة أسيرة إسرائيلية والأطفال المحتجزين من قبل حماس.

وقال "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": أمام كل امرأة أو طفل إسرائيلي يفرج عن 3 سيدات أسيرات فلسطينيات يخرجن من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن إسرائيل تسجن وتعتقل وتأسر سيدات وأطفال ولابد أن تكون الأمور واضحة بدرجة الإجرام الإسرائيلي من اعتقال النساء والأطفال.

- متحدث فتح: المقاومة مسؤولة عن صفقة تبادل الأسرى.. ولدينا فرصة تاريخية

قال الدكتور عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات تتم مع حركة حماس من خلال مصر وقطر، موضحا أن العلاقة بين مصر وفلسطين مبنية على الأخوة.

وأضاف "دولة"، خلال تصريحات تليفزيونية عبر "زووم" مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: أن حماس هي من تحدد طبيعة الصفقة، وطبيعة المفاوضات، إذ أنهم من يأسروا الرهائن، منوها أنه إذا لم يتم اقتناص تلك الفرصة التاريخية التي كُتبت بدماء شهداء فلسطين والتي وحدت كل الفلسطينيين فمتى نلتقي، "المسؤولية التاريخية، وأخوة الدم، وأنا أدرك ما أقول الفترة الحالية تحتم التوحد في الفترة المقبلة".

وأردف دولة: على الجميع أن يدرك أن المعركة لا تستهدف حماس، وإنما تستهدف القضية الفلسطينية بالكامل، ويجب أن يكون هناك مبادرات للتوحد، موضحا أن الدعاء للوحدة الوطنية هو الهدف الأول في أي حديث في المرحلة الحالية، وخطاب حركة فتح إيجابي.

- "تاج الدين": إصابات الفيروسات التنفسية "طبيعية" ويتم السيطرة عليها بالعلاج

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: إن الربو الشعبي نوع من أنواع الحساسية يؤدي إلى ضيق في الشعب الهوائية، والمريض يشعر بتقلص في الشعب وزيادة في الإفرازات.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة الحدث اليوم: الشعب الهوائية هي المسؤولة عن إدخال وإخراج الهواء، وبعض الناس لديهم استعداد للحساسية، والبعض الآخر يكون لديهم المرض مزمن، ويتم تشخيص الحالات وتحذير المريض من الأدخنة والأتربة والمبيدات والمعطرات، وقد يكون لديه بعض الأطعمة تؤدي إلى الأزمة مثل الموز، والسمك وغير ذلك من الأطعمة.

وأكمل تاج الدين: أن دور البرد المنتشر في الوقت الحالي هي من بين الالتهابات الفيروسية التنفسية، ومنها فيروس كورونا، وفيروس المخلوي، والإنفلونزا بأنواعها المختلفة، وتكثر نسب الإصابة في الفترة الحالية بسبب دخولنا على فصل الشتاء.

- شعبة الذهب تكشف حقيقة وقف البيع في المحلات

نفى نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، ما تردد حول وقف بيع الذهب في المحلات، موضحا أن المحال لم تغلق وتعمل بكل قوتها وأي مواطن يرغب في الشراء يمكنه القيام بذلك.

وأضاف نجيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: أن الذهب سلعة عالمية معروفة تخضع للبورصات العالمية لا نستطيع أن نتحكم فيها، ونحن سوق مفتوح على الخارج، موضحا أن سعر عيار ٢١ وصل إلى ٢٨٠٠ جنيه للجرام.

وتابع نجيب: أسعار الذهب غير مبالغ فيها لأن هذا هو سعر السوق الحالي، مبينا أن سعر الذهب عالميا ارتفع حيث وصل إلى ٢٠٠٠ دولار للوقية.

- صندوق الإسكان الاجتماعي يوضح خطوات وشروط استلام وحدات محدودي الدخل

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي خطوات وإجراءات استلام شقق الإسكان الاجتماعي من أجهزة المدن الجديدة، حيث يجري الآن تسليم شقق عدد من الإعلانات السابقة للحاجزين، كما يجري الاستعلام عن حاجزي شقق الإعلان الـ 14 تمهيدا لتسليم الوحدات.

وتشمل إجراءات الاستلام معاينة الوحدة ومتابعة جهاز المدينة، وجاءت على النحو التالي:

تبدأ عملية استلام الوحدة السكنية داخل مشروع الإسكان الاجتماعي بعد الانتهاء من الاستعلام الميدانى وتوقيع العقد في البنك الممول للوحدة، ويتم المتابعة معه لاستلام نسخة العقد الثلاثية.

تأتي الخطوة الثانية بالذهاب إلى جهاز المدينة التابع له الوحدة أو مديرية الإسكان، لاستخراج محضر استلام الوحدة بالتخصيص المحدد.

- سياسي فلسطيني: إسرائيل ستعاود قصف غزة بعد تبادل الأسرى

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن ملامح صفقة فلسطينية إسرائيلية بشأن تبادل الأسرى خلال الأيام الحالية.

وأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين: هناك اجتماع مصغر لمجلس الحرب الإسرائيلي، تضمن دراسة مقترح أن يكون لكل إسرائيلي مقابله 3 فلسطينيين، منوهاً إلى أن تبادل الأسرى سيكون برعاية الحكومة المصرية، بالإضافة إلى هدنة 5 أيام ووقف إطلاق النار.

وأردف الرقب: من المتوقع أن تبدأ عملية تبادل الأسرى يوم الخميس بالإفراج عن 10 إسرائيليات مقابل 3 فلسطينيات، كما أن هذه الفرصة تعد فرصة لكسر الحرب الراهنة، وهي بمثابة عقد هدنة مستقبلية، مبينا أن هناك أطفال ونساء فلسطينيات في سجون قوات الاحتلال، بالإضافة إلى 8 آلاف فلسطيني داخل السجون.

- "القاهرة الإخبارية": جهود مستمرة لإتمام تهدئة في غزة تتضمن الإفراج عن نساء وأطفال

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري مسؤول، تأكيده على استمرار الجهود والاتصالات المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة.

وأشار المصدر إلى أن اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وذكر المصدر أن الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كل مناطق قطاع غزة، وأن مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بالقطاع، بخاصة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لغزة.