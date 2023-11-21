شعبة الذهب تكشف حقيقة وقف البيع في المحلات

كتبت -داليا الظنينى:

نفى نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، ما تردد حول وقف بيع الذهب في المحلات، موضحا أن المحال لم تغلق وتعمل بكل قوتها وأي مواطن يرغب في الشراء يمكنه القيام بذلك.

وأضاف نجيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: أن الذهب سلعة عالمية معروفة تخضع للبورصات العالمية لا نستطيع أن نتحكم فيها، ونحن سوق مفتوح على الخارج، موضحا أن سعر عيار ٢١ وصل إلى ٢٨٠٠ جنيه للجرام.

وتابع نجيب: أسعار الذهب غير مبالغ فيها لأن هذا هو سعر السوق الحالي، مبينا أن سعر الذهب عالميا ارتفع حيث وصل إلى ٢٠٠٠ دولار للوقية.