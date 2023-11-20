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BBC

بالفيديو.. لحظة وصول الأطفال الخدج من غزة إلى مصر (استعدادات خاصة)

02:07 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

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كتب- أحمد جمعة:

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات خاصة تُظهر لحظة وصول الأطفال الفلسطينيين الخدج إلى معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأشارت القناة إلى وصول 28 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج إلى معبر رفح، قبل قليل.

واستعدت السلطات المصرية بنحو 80 سيارة إسعاف اصطفت أمام معبر رفح استعدادا لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، ومن بينهم الأطفال المبتسرين الذين جرى نقلهم خارج مستشفى الشفاء أمس، كما تم تحضير حضانات خاصة لنقلهم داخلها إلى المستشفيات المصرية.

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