بالفيديو.. أمين الفتوى: كل زوج لا يحترم زوجته سيسأل عنها أمام الله

(مصراوي):

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه إنها لا تستطيع أن تتحمل عيوب زوجها، لكنها ترفض الطلاق حفاظا على بيتها، وتريد أن تعرف حكم الشرع فى هذا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: "ده سبب يخليكى تكملي الحياة واخطاء وإهانة الزوج، وربنا هيصلح حال زوجك عشان صبرك".

واستكمل: "الزوج لما يلاقي زوجته صابره ومتحملة يخلى عنده شوية احترام، اللى بيهين زوجته ولا يحترمها ويستغل صبر المراة من أجل أبنائها هيسأل أمام الله عن ما فعل معها".