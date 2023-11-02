إعلان

BBC

محظوظة لأني هنا.. إحدى حاملات الجنسيات المزدوجة من معبر رفح: ما يحدث في غزة "مروع"

08:34 م الخميس 02 نوفمبر 2023

إحدى حاملات الجنسيات المزدوجة من معبر رفح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت إحدى حاملات الجنسيات المزدوجة، فور وصولها معبر رفع إنها كانت في غزة منذ رمضان، حيث جاءت في إجازة مع عائلتها وعلقوا هناك.

وأوضحت في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، أن غزة كانت تحت الحصار منذ أكثر من 16 عاما، لذلك، فإن ثمة حاجة إلى تصريح من أجل الدخول والخروج من الجانبين المصري والإسرائيلي.

وواصلت، أن ما يحدث في غزة أمر مروع، حيث قتلت الحرب التي بدأت قبل 3 أسابيع قتلت أكثر من 10 آلاف شخص من شعبها: "الناس يموتون في كل مكان ولا يمكنني وصف الخوف الذي يشعر به الناس في غزة الآن، ولا توجد كهرباء أو ماء أو حتى أماكن آمنة، أنا محظوظة لكوني هنا، ولكني لا أشعر بالسعادة لأني تركت جزءً مني هناك، وأستطيع التوقف عن التفكير فيهم".

حاملات الجنسيات المزدوجة معبر رفع غزة قناة القاهرة الإخبارية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خبير اقتصادي: حملات مقاطعة العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل سلاح ذو حدين
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل | البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة في 2023