أمين الفتوى يكشف شروط إمامة الناس في صلاة الجماعة - فيديو

كتب - محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إمامة الصلاة تكليف وليس تشريف أو مغنم، لافتا إلى أن الأئمة ضمناء، فهو الذى يدير الصلاة، ولذلك لابد أن يكون هناك شروطا معينة فى الإمام.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "لازم الإمام يكون مسلما وعاقلا، وبالغا ومميز، يعنى يعرف كيفية الصلاة ويتوضأ بطريقة صحيحة".

وأضاف: "لو اختلف جنس المأمومين يأمهم الرجل، لكن لو من نفس الجنس بمعنى المأمومين نساء تأمهم إمرأة، ولابد أن يكون الإمام متفقه يعنى يفقهم أحكام الصلاة، يكون يعرف وليس عالما".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.