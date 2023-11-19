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BBC

هل تنخفض كرتونة البيض إلى 80 جنيهًا؟.. مساعد وزير التموين يُجيب

10:17 م الأحد 19 نوفمبر 2023

أسعار البيض

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كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجاح مبادرة خفض الأسعار، وهي حتى الآن جيدة جدًا، ولها تأثير كبير في السوق.

وأضاف "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن سعر كرتونة البيض انخفضت من 150 جنيهًا لتصل إلى 115 جنيهًا، مؤكدا صعوبة تراجع سعرها إلى 80 جنيه مرة أخرى في ظل ارتفاع أسعار الصرف.

وشدد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أن مصر جزء من السوق العالمية وما يحدث في الأسواق يعكس ذلك، محذرًا من أن هناك مضاربات كثيرة على أسعار الصرف.

أسعار البيض كرتونة البيض إبراهيم العشماوي وزارة التموين

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