أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحدد المناطق المتأثرة باضطراب الأحوال الجوية



كتب- إسلام لطفي:

حددت هيئة الأرصاد الجوية، موعد سقوط أمطار غزيرة والتي تكون رعدية أحيانًا، موضحة أن يومي الأحد والإثنين المقبلين قد يشهدان سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء.

وذكرت في بيان لها، أنه سيحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن يوم الإثنين يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

ويشهد يومي الأحد والإثنين حالة اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، علاوة على نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.