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وزير قطاع الأعمال: ملياري جنيه قيمة أراضي الشرقية للدخان خارج صفقة الاستحواذ

10:31 م الجمعة 17 نوفمبر 2023

الشركة الشرقية للدخان

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(مصراوي):
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة الكيماوية تمتلك 50% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وحصل استحواذ على 30% من أسهم الشركة ، والجزء المتبقي 70% مع الدولة والمساهمين في البورصة، مشيرًا إلى أن صفقة الاستحواذ وصلة لـ 625 مليون دولار وليس 150 مليون دولار كما قال البعض.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه تم دفع قيمة الصفقة، وحماية المنافسة راجع الصفقة بجانب الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الصفقة مرت بفترات تفاوض كبيرة، تضمن الاحتفاظ المصري بـ 70% من الأرباح.

وذكر وزير قطاع الأعمال، عن أصول الشركة من الأراضي متواجدة في أماكن كثيرة تقترب من 400 ألف متر، قيمتهم اكثر من ملياري جنيه، وهذه الأصول خارج الصفقة وملكية للشركة القابضة.

الشرقية للدخان محمود عصمت قطاع الأعمال

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