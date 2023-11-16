نشرة التوك شو.. اقتحام مستشفى الشفاء في غزة وزيادة الحد اليومي للسحب بالبنوك

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

سمير غطاس: تغير نسبي في موقف أمريكا من الحرب على غزة

أكد الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن الموقف الأمريكي تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأ يتغير نسبيا رغم الدعم العسكري غير المحدود لتل أبيب والتي زودتها أمس بأحدث القنابل الذكية في حربها ضد أهالي غزة.

وأضاف غطاس خلال حواره في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن صورة أمريكا اهتزت مع الضغوط الشعبية في العالم لا سيما واشنطن بسبب دعمها لإسرائيل.

وأوضح غطاس أن المشروع يهدف لتوسيع قطاع غزة على حساب سيناء من خلال التهجير، مؤكدا أن غزة أصبحت مكانا غير قابل للحياة بعد إزالة مربعات سكنية بالكامل.

- سمير غطاس: الإدارة الأمريكية بها خلافات وانقسامات بسبب دعم باين لإسرائيل

كشف الدكتور سمير غطاس، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي.

وقال غطاس، خلال مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء إن إسرائيل زعمت وجود أنفاق تتواجد بها الرهائن التي أسرتها المقاومة الفلسطينية، وقامت بإطلاق صواريخ (rx - الشرائح المعدنية على المواطنين، وهذه الصواريخ لا تنفجر وتحمل شرائح معدنية تخترق أجساد المدنيين في محيط مستشفى الشفاء، وتم استخدامها مطلع الأسبوع الماضي.

وأضاف مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، أن إسرائيل استخدمت لوائين متخصصين في العمل بقتال المدن وحرب العصابات في الهجوم على مستشفى الشفاء، وقوات الاحتلال وجدت كلاشينات فقط وهي أسلحة فردية لا تتعدى 50 قطعة، وأن إسرائيل قد تكون هي من دستها في المستشفى؛ لحفظ ماء وجهها أمام المواطنين.

- سمير فرج يكشف مخطط إسرائيل في الهجوم على مستشفيات غزة

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق أي هدف على أرض الواقع سوى الدمار للقطاع، بعد 41 يومًا من عملية طوفان الأقصى، وأن عناصر المقاومة حماس ما تزال في كامل قوتها مع عدم قدرة إسرائيل على تحرير الأسرى.

وقال سمير فرج، بشأن التوغل البري، إن القوات الإسرائيلية بدأت تتوغل في منطقة تلو الأخرى بالقطاع، والاحتلال يريد تهجير المواطنين من قطاع غزة إلى الجنوب وتفريغه من سكانه بسياسة التطويق من الأعلى للأسفل.

- مصرفي يكشف سبب قرار "المركزي" بزيادة عمليات السحب اليومية والشهرية

كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي، زيادة حدود السحب النقدي اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أي عمليات خصم أو مشتريات.

وأضاف شوقى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن البنك المركزي يتعامل مع السوق في ضوء المتغيرات في الفترة الحالية التي تشهد زيادة في الأسعار، لذلك قرر زيادة الحدود اليومية في ضوء ارتفاع الأسعار، مبينا أن الهدف الثانى من قرار البنك المركزي طمأنة للمتعاملين بتوافر السيولة المحلية التي وصلت في البنوك إلى 37.6%.

وأردف شوقى، أن البنك المركزي قرر زيادة الحد اليومي للسحب من 30 ألف إلى 60 ألف جنيه يوميا.

- إبراهيم عيسى: اقتحام مجمع الشفاء بغزة مشهد همجي ووحشي وانتهاك للإنسانية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مجمع الشفاء الطبي جريمة، حيث تجولت في حجراته وغرفه وحاصرت الدبابات ساحاته، مؤكدا أن اقتحام المستشفى صورة من صور الهمجية والإجرام الدولي واللا إنسانية والوحشية.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الاحتلال ظهر في مشاهد وهو يقدم أدوات طبية ومعدات لتصور أنها احتلال إنساني ولكن دخول المستشفى جريمة وحشية، قائلا: "محدش كان يتوقع انها توصل لهذا الحد اقتحام المستشفى وإسرائيل ارتكبت كل جرائم الحرب".

وتابع: "الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب على غزة تعادل كل الجرائم التي ارتكبتها كل الجيوش في العالم خلال الحروب"، لافتا إلى أن إسرائيل هي أول من صنعت فكرة النفاق ووضعتها في غزة.

- اتفاق وشيك على هدنة في غزة وإطلاق سراح المئات و200 شاحنة يوميا للقطاع

قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مناقشة تُجرى حاليا بشأن تفاصيل صفقة تبادل أسرى تنص على إطلاق سراح 100 فلسطينية ومعهن عددًا من الأطفال، مقابل أن تطلق الفصائل الفلسطينية العشرات من النساء والأطفال الإسرائيليين، نقلا عن إعلام إسرائيلي.

وتشمل الصفقة المحتملة التوصل إلى هدنة مدتها من3 إلى 5 أيام مع تزويد المنشآت الطبية في غزة بالوقود اللازم، والالتزام بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا من مصر لقطاع غزة إلى 200 شاحنة.

- أحمد موسى: بايدن متورط في فضيحة أكاذيب مستشفى الشفاء بغزة - فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتفاصيل المخطط الأمريكي لترويج كذبه بشأن وجود أنفاق أسفل مجمع الشفاء بغزة، مما دعا قوات الاحتلال؛ لحصار المجمع وقتل كل من يدخل أو يخرج من المستشفى.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال اقتحمت مجمع الشفاء الطبي وتم تفتيش كل أرجاء المستشفى من خلال فرقة كاملة، مبينًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأجهزة مخابراته متورطين في عملية الاقتحام.

وأردف موسى: أن قوات الاحتلال لم تجد أي أسلحة أو عناصر من حماس، قائلا : "لو لقوا سلاح أو عناصر من حماس كانوا قتلوهم، طب فين السنوار وحركة حماس والأسرى؟، والدبابات حتى الآن تحاصر المستشفى بعد انسحاب قوات الاحتلال وعدم وجود أي سلاح أو عناصر من المقاومة".

- ماذا يحدث في سوق السجائر؟.. رئيس شعبة الدخان يجيب

قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، إنه توجد مشكلة في السجائر، تسبب بها العديد من الأشخاص، مشيرا إلى أن المسافة بينه وبين جميع الشركات واحدة، لكن الشركة التي تخطئ، أقف لها بالمرصاد.

وأضاف إمبابي، خلال برنامج "تحت الشمس"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أنه في شهر مارس الماضي وزير المالية قدم موازنة 23/24 لمجلس النواب، وطلب منه أن يأتي من هذا القطاع بـ 88 مليار جنيهًا، مُعلقًا:"مفترض كل شخص يسأل نفسه، هو جاب الموازنة 22 كام؟.. 81 مليار، إذًا هناك فارق 7 مليار".

وأوضح رئيس شعبة الدخان، أن هذا الفارق لا يمكن أن يأتي في ظروف قلة الإنتاج وارتفاع مستلزماته إلا بانخفاض الضريبة، وتحدثت كمسؤول لأني حلقة الوصل.