وزير الكهرباء يبحث مع اليابان تعزيز التعاون بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

القاهرة- أ ش أ:

ثمن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العلاقات السياسية المتميزة بين مصر واليابان، مشيرًا إلى المشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري خلال العقود الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة ووفد الشركات اليابانية العاملة بمجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال الوزير -خلال اللقاء، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء- إن الشركات اليابانية شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة بمشروعات قطاع الكهرباء، بما في ذلك محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مرحبًا بالتعاون مع الشركات اليابانية.

وأشار إلى خبرات الشركات اليابانية الكبيرة في مشروعات الكهرباء، لافتًا إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية مع التركيز على تنويع مصادر إنتاج الطاقة واستغلال ثروات مصر الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يهدف القطاع إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بمجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك توطين صناعة بعض المكونات ذات الصلة لنقل المعرفة وزيادة فرص العمل.

من جانبه، أشاد السفير الياباني بعمق العلاقات المصرية اليابانية، مؤكدًا رغبة بلاده في دعم وتعزيز هذه العلاقات، مشيدًا بإنجازات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، واستعداد اليابان للتعاون مع مصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مثمنًا التعاون البناء بين البلدين.

وأعرب عن تطلع بلاده للتعاون في نقل الخبرات بين قطاع الكهرباء المصري والشركات والهيئات اليابانية، مع التركيز على دعم مصر كبوابة لليابان للدخول إلى القارة الإفريقية.